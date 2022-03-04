***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 15:23
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007283
BIST
15:112.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,55
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
15:1114,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1320
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
15:1115,6396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0044
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
15:11890,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 11,24
|Açılış
|: 890,41
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler15:11
|AVOD
|1,45
|17.240.350
|% 45,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.114.764
|% 9,95
|
|DOHOL
|2,91
|676.652.646
|% 9,81
|
|ODAS
|1,46
|388.801.821
|% 9,77
|
|YUNSA
|14,53
|35.652.454
|% 9,50
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,05
|54.634.764
|% -6,15
|
|DOCO
|1.230,60
|22.438.693
|% -5,81
|
|EDATA
|22,44
|15.628.667
|% -5,79
|
|ACSEL
|24,10
|16.871.676
|% -5,56
|
|KRDMD
|13,55
|3.325.817.430
|% -0,44
|
|EREGL
|34,50
|1.913.685.368
|% -2,38
|
|THYAO
|25,36
|1.414.257.816
|% -2,24
|
|ASELS
|24,42
|1.117.251.516
|% 2,52
|
|KOZAL
|130,40
|1.020.447.162
|% 1,16
|
|ODAS
|1,46
|388.801.821
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,55
|3.325.817.430
|% -0,44
|
|DOHOL
|2,91
|676.652.646
|% 9,81
|
|YKBNK
|3,64
|417.448.155
|% -0,55
|
|PETKM
|8,03
|915.525.438
|% 1,65
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2305
|14,2462
|% 0,94
|
|Euro
|15,6083
|15,6396
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,8259
|18,9203
|% 0,29
|
|Frank
|15,4224
|15,5153
|% 0,79
|
|Riyal
|3,7763
|3,7952
|% 0,70
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,65
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,72
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.866
|6.014
|76,11
|
|Yarım
|2.835
|2.909
|36,82
|
|Çeyrek
|1.422
|1.455
|18,41
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,08
|