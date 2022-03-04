***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 14:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007267
BIST
15:362.000
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -23,25
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
15:3614,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1305
|Açılış
|: 14,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
15:3615,6339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
15:36892,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 13,03
|Açılış
|: 892,34
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler15:36
|AVOD
|1,44
|17.948.745
|% 44,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.159.215
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,54
|37.580.657
|% 9,57
|
|INVES
|27,04
|242.166.720
|% 9,03
|
|DOHOL
|2,87
|737.266.041
|% 8,30
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|57.790.977
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,96
|17.828.336
|% -6,11
|
|DOCO
|1.228,80
|23.295.046
|% -5,95
|
|EDATA
|22,48
|16.463.833
|% -5,63
|
|KRDMD
|13,38
|3.704.207.908
|% -1,69
|
|EREGL
|34,38
|2.035.620.301
|% -2,72
|
|THYAO
|25,32
|1.489.995.105
|% -2,39
|
|ASELS
|24,30
|1.173.101.371
|% 2,02
|
|KOZAL
|129,30
|1.090.494.288
|% 0,31
|
|ODAS
|1,44
|413.052.820
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,38
|3.704.207.908
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,87
|737.266.041
|% 8,30
|
|PETKM
|7,97
|985.126.430
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,64
|439.051.897
|% -0,55
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2380
|14,2447
|% 0,92
|
|Euro
|15,6001
|15,6339
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,8473
|18,9418
|% 0,41
|
|Frank
|15,4558
|15,5489
|% 1,01
|
|Riyal
|3,7834
|3,8024
|% 0,89
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|10,93
|
|Altın Gr.
|890
|891
|11,49
|
|Cumhuriyet
|5.899
|5.988
|88,00
|
|Tam
|5.870
|6.018
|79,97
|
|Yarım
|2.837
|2.911
|38,68
|
|Çeyrek
|1.423
|1.456
|19,34
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,10
|
Seans Raporu
15:36
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