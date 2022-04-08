***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 15:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018186
BIST
15:502.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 29,02
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:5014,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0206
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:5016,0402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:50916,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,25
|Açılış
|: 916,21
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:50
|GZNMI
|41,36
|27.893.958
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.470.927
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.933.556
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.587.799
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.650.958
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|14.677.232
|% -6,00
|
|ULUSE
|161,00
|30.029.328
|% -4,17
|
|SAMAT
|6,98
|11.733.738
|% -4,12
|
|GARAN
|13,19
|4.205.488.171
|% 4,60
|
|THYAO
|35,24
|2.191.537.436
|% -1,07
|
|KARSN
|5,96
|1.514.837.382
|% 4,38
|
|AKBNK
|8,31
|1.388.439.458
|% 3,36
|
|ASELS
|26,58
|1.300.718.100
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,63
|1.146.290.440
|% 2,73
|
|GARAN
|13,19
|4.205.488.171
|% 4,60
|
|ODAS
|2,19
|676.415.061
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,55
|1.226.401.789
|% 3,64
|
|KARSN
|5,96
|1.514.837.382
|% 4,38
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7517
|14,7579
|% 0,14
|
|Euro
|16,0184
|16,0274
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1480
|19,2440
|% -0,28
|
|Frank
|15,7040
|15,7986
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9225
|3,9422
|% 0,17
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,15
|
|Altın Gr.
|918
|918
|2,85
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|6,00
|
|Tam
|6.046
|6.197
|3,82
|
|Yarım
|2.922
|2.998
|1,84
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,57
|
Seans Raporu
15:50
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