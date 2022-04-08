***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 15:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018188
BIST
17:202.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 37,12
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:2014,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2016,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:20923,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,24
|Açılış
|: 922,55
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:19
|GZNMI
|41,36
|28.470.351
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.785.290
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.070.648
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.257.963
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,10
|33.303.879
|% -5,89
|
|SAMAT
|6,97
|19.361.273
|% -4,26
|
|GARAN
|13,22
|4.849.948.725
|% 4,84
|
|ASELS
|27,96
|3.582.304.315
|% 7,13
|
|THYAO
|35,36
|2.914.221.063
|% -0,73
|
|AKBNK
|8,39
|1.701.183.263
|% 4,35
|
|KARSN
|5,93
|1.690.130.337
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,63
|1.257.546.617
|% 2,73
|
|GARAN
|13,22
|4.849.948.725
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|779.969.938
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,56
|1.604.249.618
|% 3,87
|
|KARSN
|5,93
|1.690.130.337
|% 3,85
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7531
|14,7606
|% 0,16
|
|Euro
|16,0194
|16,0310
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1272
|19,2231
|% -0,39
|
|Frank
|15,6937
|15,7882
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9230
|3,9426
|% 0,18
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|13,57
|
|Altın Gr.
|921
|921
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
17:19
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