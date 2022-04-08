***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 16:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018201
BIST
15:512.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 28,93
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:5114,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0206
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:5116,0402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:51916,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,70
|Açılış
|: 916,66
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:50
|GZNMI
|41,36
|27.900.162
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.487.372
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.933.556
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.589.529
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.653.694
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|14.811.101
|% -6,00
|
|ULUSE
|161,10
|30.102.502
|% -4,11
|
|SAMAT
|7,00
|12.090.850
|% -3,85
|
|GARAN
|13,18
|4.209.565.637
|% 4,52
|
|THYAO
|35,16
|2.236.379.225
|% -1,29
|
|KARSN
|5,97
|1.522.509.886
|% 4,55
|
|AKBNK
|8,31
|1.392.719.403
|% 3,36
|
|ASELS
|26,56
|1.304.464.424
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,62
|1.150.943.480
|% 2,34
|
|GARAN
|13,18
|4.209.565.637
|% 4,52
|
|ODAS
|2,19
|682.278.664
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,55
|1.227.127.400
|% 3,64
|
|KARSN
|5,97
|1.522.509.886
|% 4,55
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7514
|14,7579
|% 0,14
|
|Euro
|16,0017
|16,0270
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1463
|19,2423
|% -0,29
|
|Frank
|15,7024
|15,7970
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9224
|3,9420
|% 0,17
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,01
|
|Altın Gr.
|915
|916
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-4,00
|
|Tam
|6.034
|6.184
|-8,94
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-4,33
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,51
|
Seans Raporu
15:50
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