***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 16:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018236
BIST
17:132.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 36,46
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:1314,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0176
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:1316,0281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0204
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:13924,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,14
|Açılış
|: 924,09
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GZNMI
|41,36
|28.464.974
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.783.929
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.069.369
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.237.554
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,90
|33.264.446
|% -5,42
|
|SAMAT
|6,96
|19.304.189
|% -4,40
|
|GARAN
|13,22
|4.835.230.960
|% 4,84
|
|ASELS
|27,96
|3.540.929.829
|% 7,13
|
|THYAO
|35,32
|2.900.283.335
|% -0,84
|
|KARSN
|5,93
|1.689.359.766
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,38
|1.679.523.271
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,62
|1.257.162.831
|% 2,34
|
|GARAN
|13,22
|4.835.230.960
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|779.512.039
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,57
|1.570.380.184
|% 4,10
|
|KARSN
|5,93
|1.689.359.766
|% 3,85
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7553
|14,7595
|% 0,15
|
|Euro
|16,0178
|16,0317
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,1239
|19,2198
|% -0,41
|
|Frank
|15,6974
|15,7920
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% 0,20
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|13,57
|
|Altın Gr.
|921
|921
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 522 adet işlem
-
17:25ASELS
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 474, 533 adet işlem
-
17:24KLGYO
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 957, 363 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 2, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 40, 903.00 milyon TL de
-
17:23YYAPI
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 207, 776 adet işlem