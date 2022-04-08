***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 16:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018252
BIST
17:122.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 37,54
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:1214,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0225
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:1216,0317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0168
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:12924,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,41
|Açılış
|: 924,36
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GZNMI
|41,36
|28.459.184
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.783.929
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.067.473
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.178.588
|% -6,80
|
|ULUSE
|160,00
|33.105.371
|% -4,76
|
|SAMAT
|6,99
|19.189.872
|% -3,98
|
|GARAN
|13,23
|4.819.339.363
|% 4,92
|
|ASELS
|27,96
|3.492.586.543
|% 7,13
|
|THYAO
|35,30
|2.887.035.855
|% -0,90
|
|KARSN
|5,93
|1.687.083.833
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,37
|1.652.940.652
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,63
|1.256.111.092
|% 2,73
|
|GARAN
|13,23
|4.819.339.363
|% 4,92
|
|ODAS
|2,20
|779.062.614
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,57
|1.569.813.353
|% 4,10
|
|KARSN
|5,93
|1.687.083.833
|% 3,85
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7550
|14,7610
|% 0,16
|
|Euro
|16,0180
|16,0300
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1239
|19,2198
|% -0,41
|
|Frank
|15,6957
|15,7902
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9241
|3,9438
|% 0,21
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|10,27
|
|Altın Gr.
|920
|920
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,08
|
Seans Raporu
17:11
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17:25ASELS
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17:24KLGYO
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17:23XU100
Endeks 2, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 40, 903.00 milyon TL de
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17:23YYAPI
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 207, 776 adet işlem
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17:20ESCOM
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 104, 996 adet işlem