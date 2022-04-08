***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 16:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018255
BIST
16:162.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 29,70
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:1614,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:1616,0042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0443
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
16:16917,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,51
|Açılış
|: 917,46
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GZNMI
|41,36
|28.354.750
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.494.231
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.065.664
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.610.136
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.755.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|15.791.163
|% -6,80
|
|SAMAT
|6,87
|16.453.840
|% -5,63
|
|ULUSE
|159,00
|30.866.980
|% -5,36
|
|GARAN
|13,17
|4.331.129.184
|% 4,44
|
|THYAO
|35,16
|2.469.251.044
|% -1,29
|
|KARSN
|5,95
|1.585.654.123
|% 4,20
|
|ASELS
|26,84
|1.495.921.986
|% 2,84
|
|AKBNK
|8,27
|1.482.764.876
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,60
|1.175.827.566
|% 1,56
|
|ODAS
|2,21
|750.848.849
|% 4,74
|
|GARAN
|13,17
|4.331.129.184
|% 4,44
|
|YKBNK
|4,53
|1.295.365.134
|% 3,19
|
|KARSN
|5,95
|1.585.654.123
|% 4,20
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7523
|14,7596
|% 0,15
|
|Euro
|15,9866
|16,0215
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,1489
|19,2450
|% -0,28
|
|Frank
|15,6995
|15,7941
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9227
|3,9424
|% 0,18
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,04
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-6,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|-2,93
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,76
|
Seans Raporu
16:14
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16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 22 artarak (% 1.28 ) 2, 636
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16:28XU100
Endeks 2, 373 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 34, 441.00 milyon TL de
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16:28NATEN
Yüzde 6.49 oranında artışla 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 212, 367 adet işlem
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16:27ODAS
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 806, 433 adet işlem
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16:26HLGYO
Yüzde 6.12 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 003, 655 adet işlem