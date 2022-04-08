***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 16:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018311
BIST
16:252.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 28,70
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:2514,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0220
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:2516,0045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0440
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
16:25917,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,01
|Açılış
|: 917,96
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:22
|GZNMI
|41,36
|28.364.511
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.494.231
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.066.436
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.610.719
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.806.204
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|15.831.911
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,10
|31.118.867
|% -5,89
|
|SAMAT
|6,87
|16.453.840
|% -5,63
|
|GARAN
|13,19
|4.399.055.656
|% 4,60
|
|THYAO
|35,18
|2.503.449.038
|% -1,24
|
|KARSN
|5,96
|1.591.933.908
|% 4,38
|
|ASELS
|26,78
|1.583.792.250
|% 2,61
|
|AKBNK
|8,28
|1.511.037.192
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,61
|1.189.080.737
|% 1,95
|
|ODAS
|2,21
|752.749.282
|% 4,74
|
|GARAN
|13,19
|4.399.055.656
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,52
|1.340.420.241
|% 2,96
|
|KARSN
|5,96
|1.591.933.908
|% 4,38
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7544
|14,7595
|% 0,15
|
|Euro
|15,9950
|16,0298
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1390
|19,2350
|% -0,33
|
|Frank
|15,6919
|15,7864
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9227
|3,9423
|% 0,17
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|3,05
|
|Altın Gr.
|918
|918
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.068
|6.159
|-3,00
|
|Tam
|6.046
|6.197
|4,07
|
|Yarım
|2.922
|2.998
|1,97
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,29
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:34BTCIM
Yüzde 4.40 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 690, 891 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PETKM, THYAO
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 72 artarak (% 1.36 ) 2, 133
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, VKGYO, GZNMI, EPLAS, IHAAS, FORMT, SUMAS, IHLAS
-
16:33
GZNMI, KRGYO, KLKIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında