***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 16:45
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018338
BIST
16:522.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 34,59
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:5214,7632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0262
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:5216,0126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0359
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
16:52919,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,81
|Açılış
|: 919,76
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,01
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:52
|GZNMI
|41,36
|28.447.065
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.763.264
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.916.606
|% -9,78
|
|DERIM
|4,62
|16.839.878
|% -7,60
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|159,40
|32.184.344
|% -5,12
|
|SAMAT
|6,96
|18.335.562
|% -4,40
|
|GARAN
|13,17
|4.520.202.602
|% 4,44
|
|ASELS
|27,92
|2.898.130.654
|% 6,97
|
|THYAO
|35,36
|2.757.493.123
|% -0,73
|
|KARSN
|5,92
|1.631.162.094
|% 3,68
|
|AKBNK
|8,30
|1.560.044.483
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,63
|1.238.177.639
|% 2,73
|
|ODAS
|2,20
|771.161.746
|% 4,27
|
|GARAN
|13,17
|4.520.202.602
|% 4,44
|
|YKBNK
|4,53
|1.411.685.746
|% 3,19
|
|KARSN
|5,92
|1.631.162.094
|% 3,68
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7567
|14,7632
|% 0,18
|
|Euro
|16,0025
|16,0126
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,1046
|19,2004
|% -0,51
|
|Frank
|15,6799
|15,7743
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9231
|3,9428
|% 0,19
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|9,66
|
|Altın Gr.
|919
|920
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|19,94
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|9,64
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,34
|