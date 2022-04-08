***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 16:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018344
BIST
17:202.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 36,82
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:2014,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0204
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2016,0326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0159
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:20922,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,59
|Açılış
|: 922,55
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GZNMI
|41,36
|28.470.682
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.785.290
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.071.616
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.289.111
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,60
|33.363.157
|% -5,60
|
|SAMAT
|6,97
|19.370.118
|% -4,26
|
|GARAN
|13,20
|4.873.479.773
|% 4,68
|
|ASELS
|27,88
|3.632.249.686
|% 6,82
|
|THYAO
|35,34
|2.916.472.327
|% -0,79
|
|AKBNK
|8,37
|1.722.412.946
|% 4,10
|
|KARSN
|5,93
|1.690.468.449
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,63
|1.257.739.271
|% 2,73
|
|GARAN
|13,20
|4.873.479.773
|% 4,68
|
|ODAS
|2,20
|780.036.864
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.612.723.788
|% 3,87
|
|KARSN
|5,93
|1.690.468.449
|% 3,85
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7531
|14,7606
|% 0,16
|
|Euro
|16,0194
|16,0310
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1272
|19,2231
|% -0,39
|
|Frank
|15,6937
|15,7882
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9230
|3,9426
|% 0,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|15,20
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,26
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,45
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35ATEKS
Yüzde 4.70 oranında artışla 40.08 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 677 adet işlem
-
17:34CANTE
Yüzde 7.53 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 628 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, ASELS, GARAN
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 16 artarak (% 1.67 ) 2, 140
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, PAGYO, EPLAS, VKGYO, GZNMI, SUMAS, FORMT, IHAAS, IHLAS