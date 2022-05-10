***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 12:17
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028211
BIST
12:202.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 25,84
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:2015,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1626
|Açılış
|: 15,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
12:2016,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1870
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:20913,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 14,14
|Açılış
|: 913,41
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,45
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:20
|IMASM
|24,12
|15.800.216
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|23.020.417
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|24.515.178
|% 9,73
|
|PKENT
|228,70
|33.438.964
|% 9,64
|
|GMTAS
|2,97
|12.288.466
|% -10,00
|
|SELVA
|15,82
|7.643.780
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,88
|41.753.765
|% -9,26
|
|KARSN
|5,10
|462.789.065
|% -6,59
|
|AKSGY
|2,18
|14.758.286
|% -5,63
|
|SISE
|19,68
|1.430.512.820
|% 2,18
|
|KRDMD
|16,56
|1.187.714.541
|% 1,41
|
|THYAO
|42,78
|1.135.170.298
|% 1,13
|
|EREGL
|34,30
|1.010.088.501
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,81
|818.465.511
|% 4,85
|
|EKGYO
|2,81
|818.465.511
|% 4,85
|
|YKBNK
|4,88
|515.727.268
|% 0,41
|
|KARSN
|5,10
|462.789.065
|% -6,59
|
|DOHOL
|3,76
|300.160.275
|% 1,90
|
|SISE
|19,68
|1.430.512.820
|% 2,18
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2370
|15,2476
|% 1,08
|
|Euro
|16,1085
|16,1281
|% 1,17
|
|Sterlin
|18,7447
|18,8388
|% 1,09
|
|Frank
|15,2745
|15,3665
|% 1,04
|
|Riyal
|4,0511
|4,0714
|% 1,03
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,32
|
|Altın Gr.
|912
|913
|13,27
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|41,00
|
|Tam
|6.131
|6.287
|35,02
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|16,94
|
|Çeyrek
|1.486
|1.521
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,66
|