***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 12:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028212
BIST
13:442.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,79
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:4415,2632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1782
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2632
En Düşük
15,0772
13:4416,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1816
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:44911,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,84
|Açılış
|: 911,11
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:42
|PKENT
|229,40
|68.233.625
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.188.427
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.455.552
|% 9,90
|
|DENGE
|2,02
|26.989.467
|% 9,19
|
|SELVA
|15,82
|10.102.050
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,72
|49.021.910
|% -9,85
|
|GMTAS
|3,04
|19.049.960
|% -7,88
|
|AKSGY
|2,16
|23.635.153
|% -6,49
|
|KARSN
|5,11
|512.315.218
|% -6,41
|
|SISE
|19,63
|1.616.347.602
|% 1,92
|
|THYAO
|42,60
|1.476.651.221
|% 0,71
|
|KRDMD
|16,52
|1.458.652.573
|% 1,16
|
|EREGL
|34,14
|1.192.923.100
|% 1,85
|
|ASELS
|24,22
|1.168.166.675
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,82
|892.353.308
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,86
|615.846.635
|% 0,00
|
|KARSN
|5,11
|512.315.218
|% -6,41
|
|AKBNK
|8,69
|797.016.201
|% 0,35
|
|DOHOL
|3,75
|339.953.318
|% 1,63
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2500
|15,2616
|% 1,17
|
|Euro
|16,1073
|16,1305
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,7737
|18,8679
|% 1,24
|
|Frank
|15,2361
|15,3279
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0522
|4,0726
|% 1,06
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,23
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,32
|