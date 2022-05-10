***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 12:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028214
BIST
12:402.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 27,98
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:4015,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1569
|Açılış
|: 24,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 24,1800
|
15,2496
En Düşük
15,0772
12:4016,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1577
|Açılış
|: 10,7317
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5777
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:40912,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,89
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:40
|PKENT
|229,40
|65.124.567
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|15.893.271
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|23.536.750
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|25.320.108
|% 9,73
|
|GMTAS
|2,97
|12.359.051
|% -10,00
|
|SELVA
|15,82
|8.605.795
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,90
|43.796.859
|% -9,19
|
|KARSN
|5,12
|480.702.115
|% -6,23
|
|AKSGY
|2,17
|17.961.271
|% -6,06
|
|SISE
|19,67
|1.491.864.673
|% 2,13
|
|KRDMD
|16,53
|1.285.101.384
|% 1,22
|
|THYAO
|42,82
|1.210.746.192
|% 1,23
|
|EREGL
|34,28
|1.071.386.425
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,82
|824.725.931
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,82
|824.725.931
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,88
|542.750.331
|% 0,41
|
|KARSN
|5,12
|480.702.115
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,76
|303.097.177
|% 1,90
|
|KRDMD
|16,53
|1.285.101.384
|% 1,22
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2326
|15,2419
|% 1,04
|
|Euro
|16,0758
|16,0988
|% 0,99
|
|Sterlin
|18,7287
|18,8226
|% 1,00
|
|Frank
|15,2590
|15,3510
|% 0,93
|
|Riyal
|4,0504
|4,0707
|% 1,02
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,53
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.172
|6.266
|50,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,20
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,93
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,92
|