***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 15:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028302
BIST
15:112.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,31
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:1115,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1681
|Açılış
|: 15,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
15:1116,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1907
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:11911,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,18
|Açılış
|: 911,45
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:09
|PKENT
|229,40
|69.259.502
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.687.904
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.866.250
|% 9,90
|
|ERBOS
|123,40
|158.746.774
|% 9,01
|
|GMTAS
|2,97
|24.164.218
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|54.967.510
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.461.734
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,16
|26.922.422
|% -6,49
|
|KARSN
|5,15
|630.405.787
|% -5,68
|
|SISE
|19,79
|2.100.912.930
|% 2,75
|
|THYAO
|42,42
|1.794.149.807
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,63
|1.782.602.852
|% 1,84
|
|EREGL
|34,24
|1.383.042.482
|% 2,15
|
|ASELS
|24,18
|1.381.443.243
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,83
|1.109.169.487
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|720.511.862
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,25
|324.263.976
|% 7,14
|
|KARSN
|5,15
|630.405.787
|% -5,68
|
|DOHOL
|3,74
|404.957.385
|% 1,36
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2396
|15,2581
|% 1,15
|
|Euro
|16,1029
|16,1312
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,7232
|18,8171
|% 0,97
|
|Frank
|15,2754
|15,3675
|% 1,04
|
|Riyal
|4,0507
|4,0710
|% 1,02
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,40
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,89
|
|Cumhuriyet
|6.160
|6.259
|43,00
|
|Tam
|6.138
|6.294
|42,43
|
|Yarım
|2.967
|3.045
|20,52
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,26
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,22
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24EDATA
Yüzde 4.07 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 084, 781 adet işlem
-
15:23EGPRO
Yüzde 4.25 oranında artışla 33.88 lira fiyatla işlem gören hissede 425, 183 adet işlem
-
15:21ECILC
Yüzde 4.27 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 803, 023 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 36 artarak (% 1.04 ) 2, 763
-
15:20XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 24, 933.00 milyon TL de