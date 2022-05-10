***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 15:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028353
BIST
15:212.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,90
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:2115,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1823
|Açılış
|: 15,3030
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2673
En Düşük
15,0772
15:2116,1378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1967
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:21910,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 11,40
|Açılış
|: 911,17
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:19
|PKENT
|229,40
|69.425.129
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.720.683
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|25.016.547
|% 9,90
|
|PNLSN
|13,85
|46.529.421
|% 8,88
|
|GEDZA
|24,68
|55.036.170
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.659.436
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,99
|24.543.385
|% -9,39
|
|KARSN
|5,11
|649.997.119
|% -6,41
|
|AKSGY
|2,17
|27.256.103
|% -6,06
|
|SISE
|19,81
|2.138.140.105
|% 2,86
|
|KRDMD
|16,57
|1.827.143.355
|% 1,47
|
|THYAO
|42,42
|1.811.595.467
|% 0,28
|
|EREGL
|34,14
|1.435.205.222
|% 1,85
|
|ASELS
|24,18
|1.400.471.413
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,83
|1.128.500.325
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|729.510.624
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,25
|331.928.257
|% 7,14
|
|KARSN
|5,11
|649.997.119
|% -6,41
|
|KRDMD
|16,57
|1.827.143.355
|% 1,47
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2417
|15,2681
|% 1,21
|
|Euro
|16,1069
|16,1325
|% 1,20
|
|Sterlin
|18,7336
|18,8276
|% 1,02
|
|Frank
|15,2818
|15,3738
|% 1,08
|
|Riyal
|4,0511
|4,0714
|% 1,03
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,05
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,75
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,36
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|20,00
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,30
|