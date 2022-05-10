***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 15:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028359
BIST
16:462.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,76
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:4615,2568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1718
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:4616,1113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1702
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:46911,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,69
|Açılış
|: 911,97
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PKENT
|229,40
|69.956.419
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.041.021
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.040.290
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.098.392
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.851.376
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.880.995
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,00
|27.316.534
|% -9,09
|
|AKSGY
|2,17
|30.575.448
|% -6,06
|
|KARSN
|5,14
|686.695.254
|% -5,86
|
|SISE
|19,95
|2.770.823.416
|% 3,58
|
|KRDMD
|16,68
|2.321.622.219
|% 2,14
|
|THYAO
|42,40
|2.080.196.616
|% 0,24
|
|EREGL
|34,38
|1.848.014.273
|% 2,57
|
|ASELS
|24,16
|1.697.850.974
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,79
|1.374.574.963
|% 4,10
|
|HLGYO
|2,26
|485.110.421
|% 7,62
|
|YKBNK
|4,87
|775.398.889
|% 0,21
|
|SISE
|19,95
|2.770.823.416
|% 3,58
|
|KRDMD
|16,68
|2.321.622.219
|% 2,14
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2494
|15,2591
|% 1,15
|
|Euro
|16,1057
|16,1277
|% 1,17
|
|Sterlin
|18,7543
|18,8484
|% 1,14
|
|Frank
|15,3150
|15,4072
|% 1,30
|
|Riyal
|4,0547
|4,0751
|% 1,13
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,37
|
|Altın Gr.
|913
|914
|14,37
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.142
|6.298
|46,02
|
|Yarım
|2.969
|3.046
|22,26
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,41
|
Seans Raporu
16:44
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16:58ERBOS
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16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 37 artarak (% 1.01 ) 2, 232
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16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, IMASM, EMNIS, PKENT, IHAAS
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16:55
ERBOS, BMSTL, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında