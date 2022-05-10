***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 15:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028365
BIST
15:542.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,39
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:5415,2586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1736
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
15:5416,1535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2124
|Açılış
|: 16,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1644
En Düşük
15,9282
15:54913,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 14,66
|Açılış
|: 913,93
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,46
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:54
|PKENT
|229,40
|69.649.711
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.858.722
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.727.783
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|25.924.839
|% 9,90
|
|SELVA
|15,82
|10.711.832
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|25.468.498
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,82
|59.399.970
|% -9,48
|
|AKSGY
|2,17
|28.032.474
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|669.685.257
|% -6,04
|
|SISE
|19,92
|2.525.738.464
|% 3,43
|
|KRDMD
|16,64
|2.013.349.864
|% 1,90
|
|THYAO
|42,40
|1.904.296.357
|% 0,24
|
|EREGL
|34,42
|1.633.255.055
|% 2,68
|
|ASELS
|24,20
|1.518.027.569
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,80
|1.301.401.561
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,25
|450.475.647
|% 7,14
|
|YKBNK
|4,86
|753.121.002
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|669.685.257
|% -6,04
|
|SISE
|19,92
|2.525.738.464
|% 3,43
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2493
|15,2586
|% 1,15
|
|Euro
|16,1303
|16,1535
|% 1,33
|
|Sterlin
|18,7586
|18,8526
|% 1,16
|
|Frank
|15,3344
|15,4268
|% 1,43
|
|Riyal
|4,0574
|4,0777
|% 1,19
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,90
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,09
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,88
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,49
|
Seans Raporu
15:54
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16:07IZINV
Yüzde 8.57 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 714 adet işlem
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16:06TIRE
Yüzde 6.10 oranında artışla 17.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 222, 561 adet işlem
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16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 75 artarak (% 1.27 ) 2, 769
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16:05
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SELVA, GMTAS
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16:05XU100
Endeks 2, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 27, 740.00 milyon TL de