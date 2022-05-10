***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 16:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028376
BIST
16:042.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 24,17
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:0415,2597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1747
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:0416,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2105
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:04914,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 14,85
|Açılış
|: 914,32
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,61
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:02
|PKENT
|229,40
|69.649.711
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.899.244
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.727.806
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|25.933.909
|% 9,90
|
|SELVA
|15,82
|10.736.416
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|25.490.546
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,88
|59.866.212
|% -9,26
|
|AKSGY
|2,17
|28.097.945
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|672.765.563
|% -6,04
|
|SISE
|19,89
|2.552.166.624
|% 3,27
|
|KRDMD
|16,64
|2.076.714.800
|% 1,90
|
|THYAO
|42,44
|1.926.530.431
|% 0,33
|
|EREGL
|34,48
|1.715.468.398
|% 2,86
|
|ASELS
|24,22
|1.538.899.533
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,81
|1.302.022.230
|% 4,85
|
|HLGYO
|2,24
|457.645.016
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,87
|757.787.305
|% 0,21
|
|KARSN
|5,13
|672.765.563
|% -6,04
|
|SISE
|19,89
|2.552.166.624
|% 3,27
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2544
|15,2601
|% 1,16
|
|Euro
|16,1274
|16,1505
|% 1,31
|
|Sterlin
|18,7541
|18,8481
|% 1,13
|
|Frank
|15,3364
|15,4288
|% 1,45
|
|Riyal
|4,0570
|4,0773
|% 1,18
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,30
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,66
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|50,00
|
|Tam
|6.143
|6.299
|47,11
|
|Yarım
|2.969
|3.047
|22,79
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|11,39
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,63
|