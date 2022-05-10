***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 16:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028406
BIST
16:362.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 23,87
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:3615,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1691
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:3616,1231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1820
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:36912,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,45
|Açılış
|: 912,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PKENT
|229,40
|69.807.997
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.004.672
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.030.197
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.087.813
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.740.366
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.849.640
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,00
|27.200.452
|% -9,09
|
|KARSN
|5,12
|682.617.683
|% -6,23
|
|AKSGY
|2,17
|29.994.629
|% -6,06
|
|SISE
|19,95
|2.670.182.052
|% 3,58
|
|KRDMD
|16,69
|2.292.701.719
|% 2,20
|
|THYAO
|42,46
|2.036.892.127
|% 0,38
|
|EREGL
|34,42
|1.832.941.304
|% 2,68
|
|ASELS
|24,18
|1.682.733.925
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,79
|1.342.347.447
|% 4,10
|
|HLGYO
|2,24
|472.303.273
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,87
|773.697.330
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,69
|2.292.701.719
|% 2,20
|
|SISE
|19,95
|2.670.182.052
|% 3,58
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2528
|15,2583
|% 1,15
|
|Euro
|16,1005
|16,1204
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,7627
|18,8568
|% 1,18
|
|Frank
|15,3221
|15,4144
|% 1,35
|
|Riyal
|4,0556
|4,0760
|% 1,15
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,81
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,47
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.136
|6.292
|40,00
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,35
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|9,67
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,22
|