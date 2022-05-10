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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

10.05.2022 16:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Aylık Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028427


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BIST En Aktif Hisseler17:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 15,95 43.952.877 % 10,00  
PNLSN 13,99 84.283.001 % 9,98  
PKENT 229,40 70.383.332 % 9,97  
ACSEL 46,80 14.831.710 % 9,96  
IMASM 24,12 17.351.084 % 9,94  
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17:56 Alış Satış %  
Dolar 15,2386 15,2476 % 1,08  
Euro 16,0703 16,0907 % 0,94  
Sterlin 18,7185 18,8124 % 0,94  
Frank 15,2722 15,3642 % 1,02  
Riyal 4,0525 4,0728 % 1,07  
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17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.851 -3,79  
Altın Gr. 909 910 10,31  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,73 21,76 -0,06  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,10  
B. Petrol 105 105 -0,80  
Seans Raporu 17:56
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