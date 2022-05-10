***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 16:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028427
BIST
17:582.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 26,49
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
17:5815,2485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1635
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
17:5816,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1488
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
17:58907,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,98
|Açılış
|: 907,25
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler17:56
|EDATA
|15,95
|43.952.877
|% 10,00
|
|PNLSN
|13,99
|84.283.001
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|70.383.332
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.831.710
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.351.084
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.215.199
|% -10,00
|
|ETILR
|9,11
|47.914.925
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.275.040
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,80
|66.252.800
|% -9,56
|
|TEZOL
|17,44
|123.829.392
|% -6,84
|
|SISE
|19,99
|3.322.183.626
|% 3,79
|
|KRDMD
|16,91
|2.925.719.029
|% 3,55
|
|THYAO
|42,46
|2.556.187.425
|% 0,38
|
|EREGL
|34,64
|2.273.177.020
|% 3,34
|
|ASELS
|24,12
|1.897.635.813
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,77
|1.566.323.344
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,22
|558.267.032
|% 5,71
|
|YKBNK
|4,86
|901.781.869
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|693.384.800
|% 3,52
|
|KRDMD
|16,91
|2.925.719.029
|% 3,55
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2386
|15,2476
|% 1,08
|
|Euro
|16,0703
|16,0907
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,7185
|18,8124
|% 0,94
|
|Frank
|15,2722
|15,3642
|% 1,02
|
|Riyal
|4,0525
|4,0728
|% 1,07
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,79
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,80
|
Seans Raporu
17:56
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17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
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17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
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17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD