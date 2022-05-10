***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 16:59
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028434
BIST
17:002.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 22,81
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
17:0015,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1644
|Açılış
|: 15,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
17:0016,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1697
|Açılış
|: 16,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
17:00911,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 11,95
|Açılış
|: 911,23
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:59
|PKENT
|229,40
|70.086.259
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.098.161
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.046.048
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.337.744
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|62.090.698
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.960.902
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,00
|27.695.187
|% -9,09
|
|ETILR
|9,50
|41.891.341
|% -6,13
|
|AKSGY
|2,17
|30.881.241
|% -6,06
|
|SISE
|19,97
|2.907.430.959
|% 3,69
|
|KRDMD
|16,68
|2.372.812.094
|% 2,14
|
|THYAO
|42,34
|2.156.219.992
|% 0,09
|
|EREGL
|34,46
|1.912.684.951
|% 2,80
|
|ASELS
|24,12
|1.753.534.852
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,79
|1.378.285.732
|% 4,10
|
|HLGYO
|2,29
|521.097.291
|% 9,05
|
|YKBNK
|4,87
|799.167.812
|% 0,21
|
|DOHOL
|3,80
|574.715.825
|% 2,98
|
|SISE
|19,97
|2.907.430.959
|% 3,69
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2400
|15,2503
|% 1,10
|
|Euro
|16,0873
|16,1094
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,7430
|18,8370
|% 1,08
|
|Frank
|15,3116
|15,4039
|% 1,28
|
|Riyal
|4,0546
|4,0750
|% 1,12
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|3,59
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,86
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|25,00
|
|Tam
|6.130
|6.286
|33,69
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|16,30
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|8,15
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,52
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 502, 664 adet işlem
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17:12ISFIN
Yüzde 4.63 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 720, 731 adet işlem
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17:11ACSEL
Yüzde 9.77 oranında artışla 46.72 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 150 adet işlem
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 04 artarak (% 0.91 ) 2, 230
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, IMASM, EMNIS, PKENT, DENGE, IHAAS