***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 17:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028467
BIST
17:272.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,03
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
17:2715,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1646
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
17:2716,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1548
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
17:27910,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,14
|Açılış
|: 910,42
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PKENT
|229,40
|70.234.452
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.183.016
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.129.391
|% 9,93
|
|PNLSN
|13,98
|79.464.681
|% 9,91
|
|GMTAS
|2,97
|28.456.840
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|63.097.127
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|11.074.268
|% -9,96
|
|ETILR
|9,40
|44.076.600
|% -7,11
|
|TMPOL
|16,93
|19.142.699
|% -6,52
|
|SISE
|19,93
|3.023.695.048
|% 3,48
|
|KRDMD
|16,71
|2.498.004.504
|% 2,33
|
|THYAO
|42,24
|2.341.479.070
|% -0,14
|
|EREGL
|34,54
|2.015.847.970
|% 3,04
|
|ASELS
|24,12
|1.803.989.091
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,78
|1.386.046.956
|% 3,73
|
|HLGYO
|2,19
|551.993.941
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,86
|834.575.438
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,83
|641.840.552
|% 3,79
|
|SISE
|19,93
|3.023.695.048
|% 3,48
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2358
|15,2399
|% 1,03
|
|Euro
|16,0729
|16,0934
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,7426
|18,8366
|% 1,07
|
|Frank
|15,2900
|15,3821
|% 1,14
|
|Riyal
|4,0512
|4,0715
|% 1,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|3,49
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,05
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,50
|
Seans Raporu
17:25
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17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, EKGYO, KCHOL
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, LIDFA, EMNIS, DENGE, PKENT, IHAAS
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17:40
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17:40IZINV
Yüzde 6.60 oranında artışla 20.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 446, 445 adet işlem