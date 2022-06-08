***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 15:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035765
BIST
17:042.632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -15,75
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
17:0417,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3691
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:0418,4417
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,4684
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:041.021,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 23,27
|Açılış
|: 1.020,93
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ACSEL
|55,35
|20.524.113
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,62
|471.632.470
|% 9,81
|
|EMKEL
|2,61
|26.591.985
|% 9,66
|
|BERA
|12,59
|458.928.613
|% 7,33
|
|TMSN
|31,04
|381.681.283
|% 7,26
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.553.747
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,36
|109.449.447
|% -7,83
|
|TETMT
|242,50
|28.385.208
|% -7,76
|
|OYYAT
|78,85
|80.240.397
|% -7,24
|
|THYAO
|48,36
|5.644.234.532
|% -0,21
|
|SISE
|22,70
|3.431.581.859
|% -1,65
|
|SASA
|44,58
|2.364.206.651
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,37
|2.097.033.112
|% 1,65
|
|EREGL
|35,28
|1.937.564.029
|% 1,67
|
|SEGYO
|1,27
|387.786.881
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,84
|832.923.385
|% 0,00
|
|TSKB
|2,38
|585.392.259
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,15
|933.190.084
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,79
|896.137.637
|% -1,84
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1062
|17,1233
|% 2,20
|
|Euro
|18,3966
|18,4417
|% 2,61
|
|Sterlin
|21,4500
|21,5575
|% 2,01
|
|Frank
|17,5214
|17,6270
|% 2,13
|
|Riyal
|4,5551
|4,5779
|% 2,29
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,39
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|165,00
|
|Tam
|6.781
|6.952
|167,16
|
|Yarım
|3.277
|3.363
|80,86
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|40,43
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,13
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,04
|