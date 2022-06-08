***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 15:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035767
BIST
17:042.633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -15,65
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
17:0417,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3691
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:0418,4417
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,4684
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:041.021,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 23,27
|Açılış
|: 1.020,93
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ACSEL
|55,35
|20.400.959
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,62
|469.336.649
|% 9,81
|
|EMKEL
|2,61
|26.591.985
|% 9,66
|
|TMSN
|31,14
|373.528.679
|% 7,60
|
|FADE
|6,91
|75.876.644
|% 7,30
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.504.312
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,28
|108.041.526
|% -8,71
|
|TETMT
|242,70
|28.304.382
|% -7,68
|
|OYYAT
|79,05
|80.047.994
|% -7,00
|
|THYAO
|48,42
|5.588.295.591
|% -0,08
|
|SISE
|22,76
|3.401.461.031
|% -1,39
|
|SASA
|44,62
|2.347.500.323
|% 2,62
|
|KRDMD
|15,33
|2.018.819.637
|% 1,39
|
|EREGL
|35,30
|1.895.896.935
|% 1,73
|
|SEGYO
|1,27
|385.785.689
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,84
|832.412.008
|% 0,00
|
|TSKB
|2,38
|585.023.998
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,15
|914.797.831
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,79
|885.472.654
|% -1,84
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1062
|17,1245
|% 2,21
|
|Euro
|18,4092
|18,4539
|% 2,67
|
|Sterlin
|21,4555
|21,5631
|% 2,03
|
|Frank
|17,5345
|17,6402
|% 2,21
|
|Riyal
|4,5536
|4,5765
|% 2,26
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|2,18
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,60
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|165,00
|
|Tam
|6.782
|6.953
|168,55
|
|Yarım
|3.278
|3.363
|81,54
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,77
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|0,15
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,84
|