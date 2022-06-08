***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 15:49
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035770
BIST
15:572.628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -20,54
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
15:5717,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,4276
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
15:5718,5092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,5359
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
15:571.023,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 26,13
|Açılış
|: 1.023,96
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.024,26
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ACSEL
|55,35
|16.254.230
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.459.298
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,46
|404.698.027
|% 9,03
|
|MAGEN
|13,23
|81.967.204
|% 7,65
|
|TUKAS
|12,85
|212.379.894
|% 7,35
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|81.625.331
|% -9,49
|
|RALYH
|11,74
|69.623.994
|% -8,64
|
|TETMT
|244,00
|25.254.694
|% -7,19
|
|RYSAS
|8,43
|99.443.769
|% -7,06
|
|THYAO
|48,54
|4.937.145.316
|% 0,17
|
|SISE
|22,78
|3.064.080.740
|% -1,30
|
|SASA
|44,44
|2.038.722.322
|% 2,21
|
|KRDMD
|15,19
|1.714.511.044
|% 0,46
|
|EREGL
|34,90
|1.608.742.589
|% 0,58
|
|SEGYO
|1,26
|367.770.724
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,84
|714.204.501
|% 0,00
|
|TSKB
|2,38
|516.684.518
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,15
|804.163.456
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,79
|761.793.981
|% -1,84
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1716
|17,1818
|% 2,55
|
|Euro
|18,4752
|18,5092
|% 2,98
|
|Sterlin
|21,4778
|21,5855
|% 2,14
|
|Frank
|17,5114
|17,6169
|% 2,07
|
|Riyal
|4,5677
|4,5906
|% 2,57
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|25,82
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|173,00
|
|Tam
|6.796
|6.967
|182,90
|
|Yarım
|3.285
|3.370
|88,48
|
|Çeyrek
|1.648
|1.685
|44,24
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,21
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,45
|