***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 15:49
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035771
BIST
16:112.626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -21,83
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:1117,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3775
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:1118,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,4750
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:111.023,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 25,94
|Açılış
|: 1.023,77
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.024,67
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ACSEL
|55,30
|17.223.070
|% 9,83
|
|EMKEL
|2,61
|26.459.940
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,44
|412.558.224
|% 8,93
|
|MAGEN
|13,19
|83.108.040
|% 7,32
|
|TMSN
|31,00
|353.444.448
|% 7,12
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|87.366.394
|% -9,49
|
|RALYH
|11,66
|73.079.408
|% -9,26
|
|TETMT
|241,00
|25.945.003
|% -8,33
|
|RYSAS
|8,44
|101.367.574
|% -6,95
|
|THYAO
|48,26
|5.098.904.235
|% -0,41
|
|SISE
|22,66
|3.144.328.881
|% -1,82
|
|SASA
|44,32
|2.087.898.208
|% 1,93
|
|KRDMD
|15,12
|1.767.004.317
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,60
|1.653.466.144
|% -2,74
|
|SEGYO
|1,27
|374.453.147
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,82
|726.953.268
|% -0,70
|
|TSKB
|2,37
|529.895.202
|% -1,66
|
|DOHOL
|4,14
|827.856.600
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,77
|795.610.046
|% -2,25
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1257
|17,1379
|% 2,29
|
|Euro
|18,4247
|18,4613
|% 2,72
|
|Sterlin
|21,4871
|21,5948
|% 2,18
|
|Frank
|17,5200
|17,6256
|% 2,12
|
|Riyal
|4,5684
|4,5913
|% 2,59
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,37
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|25,76
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|173,00
|
|Tam
|6.798
|6.970
|185,25
|
|Yarım
|3.286
|3.371
|89,61
|
|Çeyrek
|1.648
|1.686
|44,81
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,44
|
Seans Raporu
16:09
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16:24DERHL
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 327 adet işlem
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16:23MNDRS
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 283, 858 adet işlem
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16:22DYOBY
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 540, 114 adet işlem
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16:21XU100
Endeks 2, 621 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 38, 838.00 milyon TL de
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16:21PKART
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 17.34 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 742 adet işlem