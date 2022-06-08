***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 15:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035775
BIST
15:572.628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -20,54
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
15:5717,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,4276
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
15:5718,5092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,5359
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
15:571.023,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 26,13
|Açılış
|: 1.023,96
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.024,26
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ACSEL
|55,35
|16.125.154
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.441.874
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,32
|402.213.944
|% 8,35
|
|MAGEN
|13,20
|81.645.229
|% 7,40
|
|TUKAS
|12,82
|211.869.102
|% 7,10
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|81.549.776
|% -9,49
|
|RALYH
|11,74
|69.623.994
|% -8,64
|
|RYSAS
|8,40
|99.328.693
|% -7,39
|
|TETMT
|244,90
|25.113.416
|% -6,85
|
|THYAO
|48,56
|4.924.213.124
|% 0,21
|
|SISE
|22,72
|3.056.790.597
|% -1,56
|
|SASA
|44,34
|2.029.890.525
|% 1,98
|
|SAHOL
|20,66
|1.565.767.873
|% -2,46
|
|TOASO
|68,90
|1.338.369.394
|% -6,07
|
|SEGYO
|1,26
|367.530.169
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,83
|714.049.730
|% -0,35
|
|ODAS
|3,02
|436.441.141
|% 0,67
|
|MOBTL
|1,84
|181.734.737
|% 0,00
|
|HALKB
|5,86
|334.301.026
|% -0,85
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1716
|17,1818
|% 2,55
|
|Euro
|18,4752
|18,5092
|% 2,98
|
|Sterlin
|21,4768
|21,5845
|% 2,13
|
|Frank
|17,5076
|17,6131
|% 2,05
|
|Riyal
|4,5670
|4,5899
|% 2,56
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,45
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|173,00
|
|Tam
|6.794
|6.965
|180,56
|
|Yarım
|3.284
|3.369
|87,34
|
|Çeyrek
|1.647
|1.685
|43,67
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,48
|