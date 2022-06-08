***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 15:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035777
BIST
15:582.625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -23,04
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
15:5817,1792
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4250
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
15:5818,5065
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 0,5332
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
15:581.023,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 26,07
|Açılış
|: 1.023,96
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.024,26
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ACSEL
|55,35
|16.274.433
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.459.298
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,44
|406.678.920
|% 8,93
|
|MAGEN
|13,18
|82.368.286
|% 7,24
|
|TUKAS
|12,81
|213.420.425
|% 7,02
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|82.502.756
|% -9,90
|
|RALYH
|11,74
|69.623.994
|% -8,64
|
|TETMT
|243,20
|25.391.874
|% -7,49
|
|RYSAS
|8,41
|99.721.279
|% -7,28
|
|THYAO
|48,44
|4.976.077.214
|% -0,04
|
|SISE
|22,68
|3.078.598.054
|% -1,73
|
|SASA
|44,34
|2.051.243.704
|% 1,98
|
|KRDMD
|15,16
|1.720.759.424
|% 0,26
|
|EREGL
|34,88
|1.622.902.667
|% 0,52
|
|SEGYO
|1,26
|368.408.929
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,82
|717.607.682
|% -0,70
|
|TSKB
|2,38
|521.128.786
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,14
|811.623.695
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,79
|769.757.534
|% -1,84
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1720
|17,1792
|% 2,54
|
|Euro
|18,4770
|18,5065
|% 2,97
|
|Sterlin
|21,4835
|21,5912
|% 2,16
|
|Frank
|17,5200
|17,6255
|% 2,12
|
|Riyal
|4,5691
|4,5920
|% 2,61
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|0,02
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,45
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|173,00
|
|Tam
|6.794
|6.965
|180,56
|
|Yarım
|3.284
|3.369
|87,34
|
|Çeyrek
|1.647
|1.685
|43,67
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,48
|