***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 16:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035785
BIST
17:182.620
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -27,81
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
17:1817,1199
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3657
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:1818,4374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,4641
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:181.020,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 23,11
|Açılış
|: 1.020,94
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ACSEL
|55,35
|20.733.778
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,64
|478.801.925
|% 9,90
|
|EMKEL
|2,61
|26.602.188
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,90
|248.255.752
|% 7,77
|
|BERA
|12,62
|483.524.018
|% 7,59
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,53
|100.287.721
|% -8,48
|
|TETMT
|242,80
|28.680.774
|% -7,65
|
|OYYAT
|78,55
|82.312.797
|% -7,59
|
|TOASO
|68,55
|1.517.464.846
|% -6,54
|
|THYAO
|48,36
|5.742.054.272
|% -0,21
|
|SISE
|22,68
|3.460.199.631
|% -1,73
|
|SASA
|44,70
|2.395.262.703
|% 2,81
|
|KRDMD
|15,34
|2.139.384.066
|% 1,46
|
|EREGL
|35,20
|1.997.960.743
|% 1,44
|
|SEGYO
|1,27
|389.211.311
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,84
|842.635.800
|% 0,00
|
|TSKB
|2,38
|586.394.060
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,14
|952.028.878
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,78
|907.058.998
|% -2,05
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1052
|17,1199
|% 2,18
|
|Euro
|18,4062
|18,4374
|% 2,58
|
|Sterlin
|21,4142
|21,5216
|% 1,84
|
|Frank
|17,5014
|17,6068
|% 2,01
|
|Riyal
|4,5499
|4,5727
|% 2,17
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|22,85
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,15
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,54
|
Seans Raporu
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