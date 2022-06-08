***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 16:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035793
BIST
16:582.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -14,34
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:5817,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3507
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:5818,4274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,4541
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:581.021,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 23,48
|Açılış
|: 1.021,21
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ACSEL
|55,35
|20.400.959
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,62
|469.336.649
|% 9,81
|
|EMKEL
|2,61
|26.591.985
|% 9,66
|
|TMSN
|31,14
|373.528.679
|% 7,60
|
|FADE
|6,91
|75.876.644
|% 7,30
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.504.312
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,28
|108.041.526
|% -8,71
|
|TETMT
|242,70
|28.304.382
|% -7,68
|
|OYYAT
|79,05
|80.047.994
|% -7,00
|
|THYAO
|48,42
|5.588.295.591
|% -0,08
|
|SISE
|22,76
|3.401.461.031
|% -1,39
|
|SASA
|44,62
|2.347.500.323
|% 2,62
|
|KRDMD
|15,33
|2.018.819.637
|% 1,39
|
|EREGL
|35,30
|1.895.896.935
|% 1,73
|
|SEGYO
|1,27
|385.785.689
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,84
|832.412.008
|% 0,00
|
|TSKB
|2,38
|585.023.998
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,15
|914.797.831
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,79
|885.472.654
|% -1,84
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0275
|17,1049
|% 2,09
|
|Euro
|18,3098
|18,4274
|% 2,53
|
|Sterlin
|21,4555
|21,5631
|% 2,03
|
|Frank
|17,5345
|17,6402
|% 2,21
|
|Riyal
|4,5536
|4,5765
|% 2,26
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,39
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|165,00
|
|Tam
|6.781
|6.952
|167,16
|
|Yarım
|3.277
|3.363
|80,86
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|40,43
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,13
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,04
|
Seans Raporu
16:58
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17:13HATEK
Yüzde -66.55 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 826, 680 adet işlem
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17:12FLAP
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 409, 346 adet işlem
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.44 ) 2, 921
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17:11XU100
Endeks 2, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 42, 523.00 milyon TL de
-
17:11UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 007, 085 adet işlem