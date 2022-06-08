***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 16:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035794
BIST
17:272.618
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -30,34
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
17:2717,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3532
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:2718,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,4472
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:271.020,62
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 22,79
|Açılış
|: 1.020,62
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ULUUN
|22,66
|483.078.676
|% 10,00
|
|ACSEL
|55,35
|20.743.797
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.670.708
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,90
|253.813.167
|% 7,77
|
|BERA
|12,64
|500.255.597
|% 7,76
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,49
|104.063.903
|% -9,29
|
|OYYAT
|77,85
|82.519.030
|% -8,41
|
|TETMT
|243,70
|28.909.864
|% -7,30
|
|TOASO
|68,45
|1.539.927.489
|% -6,68
|
|THYAO
|48,20
|5.911.902.030
|% -0,54
|
|SISE
|22,64
|3.498.827.758
|% -1,91
|
|SASA
|44,64
|2.434.244.124
|% 2,67
|
|KRDMD
|15,29
|2.179.423.314
|% 1,12
|
|EREGL
|35,16
|2.033.007.861
|% 1,33
|
|SEGYO
|1,26
|391.333.343
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,84
|862.074.032
|% 0,00
|
|TSKB
|2,37
|589.083.359
|% -1,66
|
|DOHOL
|4,12
|974.147.052
|% -3,06
|
|YKBNK
|4,77
|933.630.093
|% -2,25
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1064
|17,1179
|% 2,17
|
|Euro
|18,4056
|18,4363
|% 2,58
|
|Sterlin
|21,4039
|21,5113
|% 1,79
|
|Frank
|17,4969
|17,6023
|% 1,99
|
|Riyal
|4,5451
|4,5679
|% 2,07
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|22,94
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,56
|
Seans Raporu
17:25
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17:40ETILR
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 657, 576 adet işlem
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17:39DERIM
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 085, 641 adet işlem
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17:38KARTN
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 70.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 632 adet işlem
-
17:37OYYAT
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 77.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 655 adet işlem
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17:36XU100
Endeks 2, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 44, 956.00 milyon TL de