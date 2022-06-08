***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 16:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035797
BIST
17:262.621
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -27,40
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
17:2617,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3552
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:2618,4206
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,4473
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:261.020,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 22,87
|Açılış
|: 1.020,24
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ULUUN
|22,66
|483.722.900
|% 10,00
|
|ACSEL
|55,35
|20.794.055
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.671.758
|% 9,66
|
|BERA
|12,70
|511.601.387
|% 8,27
|
|TUKAS
|12,86
|256.687.750
|% 7,44
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|105.003.513
|% -9,90
|
|OYYAT
|78,05
|82.801.100
|% -8,18
|
|TETMT
|241,50
|28.962.714
|% -8,14
|
|TOASO
|68,35
|1.546.815.076
|% -6,82
|
|THYAO
|48,18
|5.931.485.678
|% -0,58
|
|SISE
|22,66
|3.504.926.304
|% -1,82
|
|SASA
|44,50
|2.448.686.083
|% 2,35
|
|KRDMD
|15,29
|2.192.946.523
|% 1,12
|
|EREGL
|35,16
|2.051.874.684
|% 1,33
|
|SEGYO
|1,27
|393.449.845
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,84
|864.410.949
|% 0,00
|
|TSKB
|2,37
|592.257.897
|% -1,66
|
|DOHOL
|4,12
|979.833.863
|% -3,06
|
|YKBNK
|4,78
|950.071.786
|% -2,05
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1030
|17,1094
|% 2,12
|
|Euro
|18,3926
|18,4206
|% 2,49
|
|Sterlin
|21,4006
|21,5079
|% 1,77
|
|Frank
|17,5002
|17,6057
|% 2,01
|
|Riyal
|4,5479
|4,5707
|% 2,13
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|2,71
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,24
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,75
|