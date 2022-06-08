***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 16:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035800
BIST
16:582.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -14,34
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:5817,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3507
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:5818,4274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,4541
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:581.021,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 23,48
|Açılış
|: 1.021,21
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ACSEL
|55,35
|20.184.319
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,60
|462.465.498
|% 9,71
|
|EMKEL
|2,61
|26.585.896
|% 9,66
|
|FADE
|6,92
|74.548.932
|% 7,45
|
|TUKAS
|12,80
|237.949.635
|% 6,93
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.446.493
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,23
|106.965.046
|% -9,26
|
|OYYAT
|78,15
|79.357.407
|% -8,06
|
|TETMT
|243,90
|27.985.769
|% -7,23
|
|THYAO
|48,40
|5.532.006.402
|% -0,12
|
|SISE
|22,80
|3.336.448.345
|% -1,21
|
|SASA
|44,80
|2.307.874.432
|% 3,04
|
|KRDMD
|15,31
|1.956.729.759
|% 1,26
|
|EREGL
|35,26
|1.832.292.306
|% 1,61
|
|SEGYO
|1,27
|383.052.508
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,83
|803.890.540
|% -0,35
|
|TSKB
|2,38
|579.070.770
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,15
|889.789.951
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,80
|869.625.358
|% -1,64
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1056
|17,1208
|% 2,19
|
|Euro
|18,4104
|18,4488
|% 2,65
|
|Sterlin
|21,4562
|21,5639
|% 2,04
|
|Frank
|17,5244
|17,6300
|% 2,15
|
|Riyal
|4,5545
|4,5773
|% 2,28
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|2,18
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,60
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|165,00
|
|Tam
|6.782
|6.953
|168,55
|
|Yarım
|3.278
|3.363
|81,54
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,77
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|0,15
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,84
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.44 ) 2, 921
-
17:11XU100
Endeks 2, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 42, 523.00 milyon TL de
-
17:11UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 007, 085 adet işlem
-
17:10YKSLN
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 926, 231 adet işlem
-
17:09KZBGY
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 474 adet işlem