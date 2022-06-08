***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 16:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035802
BIST
16:572.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -13,74
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:5717,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3656
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:5718,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,4633
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:571.021,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 23,38
|Açılış
|: 1.021,21
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ACSEL
|55,35
|20.184.319
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.585.896
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,52
|466.437.441
|% 9,32
|
|TUKAS
|12,80
|239.238.138
|% 6,93
|
|TMSN
|30,94
|370.856.963
|% 6,91
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.467.334
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,22
|107.113.387
|% -9,37
|
|OYYAT
|78,15
|79.357.407
|% -8,06
|
|TETMT
|243,90
|28.146.288
|% -7,23
|
|THYAO
|48,44
|5.542.969.368
|% -0,04
|
|SISE
|22,80
|3.361.840.169
|% -1,21
|
|SASA
|44,76
|2.319.755.236
|% 2,94
|
|KRDMD
|15,34
|1.995.389.407
|% 1,46
|
|EREGL
|35,34
|1.853.449.027
|% 1,84
|
|SEGYO
|1,27
|383.219.449
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,85
|817.293.107
|% 0,35
|
|TSKB
|2,38
|584.907.895
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,16
|904.914.843
|% -2,12
|
|YKBNK
|4,80
|874.455.640
|% -1,64
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1061
|17,1198
|% 2,18
|
|Euro
|18,4035
|18,4366
|% 2,58
|
|Sterlin
|21,4234
|21,5308
|% 1,88
|
|Frank
|17,5048
|17,6103
|% 2,03
|
|Riyal
|4,5499
|4,5727
|% 2,17
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|0,75
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,38
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|160,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|169,18
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|81,84
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,92
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,14
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,09
|
Seans Raporu
16:57
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