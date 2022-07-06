***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 16:30
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042188
BIST
16:192.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:1917,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2585
|Açılış
|: 17,3120
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:1917,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1135
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:19977,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,25
|Açılış
|: 977,09
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KONYA
|991,70
|41.095.467
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.458.929
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.229
|% 9,97
|
|YEOTK
|64,50
|65.107.718
|% 9,60
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|ULUSE
|186,30
|9.928.394
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,11
|23.209.454
|% -9,08
|
|AKGRT
|2,54
|29.961.083
|% -7,30
|
|KZBGY
|85,25
|2.919.797
|% -4,75
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,58
|3.739.930.788
|% 1,23
|
|EREGL
|26,50
|1.639.125.028
|% 1,61
|
|SISE
|20,98
|1.234.119.685
|% -0,10
|
|TUPRS
|245,70
|967.905.069
|% -3,72
|
|HEKTS
|30,62
|958.856.362
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,76
|683.105.656
|% -1,08
|
|TSKB
|2,05
|217.186.848
|% 5,67
|
|YKBNK
|4,20
|387.907.587
|% 0,72
|
|ODAS
|2,77
|220.340.867
|% -0,36
|
|THYAO
|47,58
|3.739.930.788
|% 1,23
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2186
|17,2320
|% 1,52
|
|Euro
|17,5608
|17,5810
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,4498
|20,5524
|% 1,10
|
|Frank
|17,6685
|17,7750
|% 1,27
|
|Riyal
|4,5740
|4,5969
|% 1,50
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-1,02
|
|Altın Gr.
|978
|978
|15,65
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.574
|6.659
|57,00
|
|Yarım
|3.218
|3.256
|28,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.627
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,20
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,64
|
Seans Raporu
16:19
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-
16:34AEFES
Yüzde 6.74 oranında artışla 28.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 125 adet işlem
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16:33GSDHO
Yüzde 9.07 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 573, 424 adet işlem
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 02 artarak (% 0.47 ) 2, 581
-
16:29DEVA
Yüzde 7.14 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 302 adet işlem
-
16:28OYLUM
Yüzde 8.66 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 959, 077 adet işlem