***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 16:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042194
BIST
16:202.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 17,94
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:2017,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2635
|Açılış
|: 17,3120
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:2017,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1090
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:20976,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,11
|Açılış
|: 977,09
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KONYA
|991,70
|40.989.355
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.458.812
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.229
|% 9,97
|
|KFEIN
|23,24
|40.905.361
|% 9,52
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|ULUSE
|186,30
|9.928.394
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,12
|23.155.421
|% -8,95
|
|AKGRT
|2,54
|29.940.675
|% -7,30
|
|KZBGY
|85,25
|2.919.797
|% -4,75
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,62
|3.731.467.749
|% 1,32
|
|EREGL
|26,48
|1.634.585.505
|% 1,53
|
|SISE
|20,96
|1.231.205.760
|% -0,19
|
|TUPRS
|245,60
|965.676.948
|% -3,76
|
|HEKTS
|30,66
|955.037.937
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,76
|680.761.987
|% -1,08
|
|TSKB
|2,05
|216.961.968
|% 5,67
|
|YKBNK
|4,21
|383.449.910
|% 0,96
|
|ODAS
|2,78
|219.048.416
|% 0,00
|
|THYAO
|47,62
|3.731.467.749
|% 1,32
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2173
|17,2350
|% 1,54
|
|Euro
|17,5506
|17,5713
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,4584
|20,5610
|% 1,14
|
|Frank
|17,6715
|17,7780
|% 1,28
|
|Riyal
|4,5747
|4,5977
|% 1,52
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,67
|
|Altın Gr.
|978
|978
|15,23
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.566
|6.657
|55,00
|
|Yarım
|3.214
|3.255
|27,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.627
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,43
|
Seans Raporu
16:18
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16:33GSDHO
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16:29DEVA
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16:28OYLUM
Yüzde 8.66 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 959, 077 adet işlem
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16:27EMKEL
Yüzde 7.02 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 464, 342 adet işlem