***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 16:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042195
BIST
16:192.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:1917,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2585
|Açılış
|: 17,3120
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:1917,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1135
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:19977,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,25
|Açılış
|: 977,09
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KONYA
|991,70
|39.729.147
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.454.156
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.229
|% 9,97
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|CANTE
|47,30
|44.285.042
|% 9,29
|
|ULUSE
|186,30
|9.928.394
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,09
|22.596.801
|% -9,34
|
|AKGRT
|2,55
|29.889.581
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,25
|2.919.797
|% -4,75
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,64
|3.727.643.966
|% 1,36
|
|EREGL
|26,46
|1.613.361.604
|% 1,46
|
|SISE
|20,98
|1.225.405.912
|% -0,10
|
|TUPRS
|245,60
|964.958.660
|% -3,76
|
|HEKTS
|30,68
|948.000.056
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,76
|680.651.585
|% -1,08
|
|TSKB
|2,05
|214.639.601
|% 5,67
|
|YKBNK
|4,21
|383.449.132
|% 0,96
|
|ODAS
|2,78
|218.809.394
|% 0,00
|
|THYAO
|47,64
|3.727.643.966
|% 1,36
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2186
|17,2320
|% 1,52
|
|Euro
|17,5608
|17,5810
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,4558
|20,5584
|% 1,13
|
|Frank
|17,6718
|17,7782
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5743
|4,5973
|% 1,51
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-0,73
|
|Altın Gr.
|979
|979
|16,27
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.577
|6.663
|61,00
|
|Yarım
|3.219
|3.258
|30,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.628
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,22
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,76
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34AEFES
Yüzde 6.74 oranında artışla 28.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 125 adet işlem
-
16:33GSDHO
Yüzde 9.07 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 573, 424 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 02 artarak (% 0.47 ) 2, 581
-
16:29DEVA
Yüzde 7.14 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 302 adet işlem
-
16:28OYLUM
Yüzde 8.66 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 959, 077 adet işlem