***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 16:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042201
BIST
16:332.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 25,09
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:3317,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2599
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:3317,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0981
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:33976,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,54
|Açılış
|: 976,44
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KONYA
|991,70
|46.340.376
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.484.047
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.263
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,79
|32.734.454
|% 9,84
|
|GSDHO
|3,87
|199.511.956
|% 9,63
|
|ULUSE
|186,30
|9.951.868
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,10
|23.357.025
|% -9,21
|
|AKGRT
|2,55
|30.246.125
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,10
|2.969.154
|% -4,92
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,98
|3.982.312.699
|% 2,09
|
|EREGL
|26,58
|1.668.464.477
|% 1,92
|
|SISE
|21,10
|1.305.581.998
|% 0,48
|
|TUPRS
|245,10
|984.155.343
|% -3,96
|
|HEKTS
|30,74
|980.292.819
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,75
|685.096.600
|% -1,43
|
|TSKB
|2,05
|231.264.293
|% 5,67
|
|YKBNK
|4,22
|408.473.248
|% 1,20
|
|THYAO
|47,98
|3.982.312.699
|% 2,09
|
|ODAS
|2,77
|222.356.656
|% -0,36
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2180
|17,2334
|% 1,53
|
|Euro
|17,5508
|17,5656
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,4831
|20,5859
|% 1,27
|
|Frank
|17,6760
|17,7825
|% 1,31
|
|Riyal
|4,5750
|4,5979
|% 1,53
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-0,73
|
|Altın Gr.
|979
|979
|16,27
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.577
|6.663
|61,00
|
|Yarım
|3.219
|3.258
|30,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.628
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,22
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,76
|