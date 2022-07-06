***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 16:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042202
BIST
16:382.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,60
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:3817,2379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2644
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:3817,5748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1073
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:38977,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,85
|Açılış
|: 977,69
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KONYA
|991,70
|46.340.376
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.484.047
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.263
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,79
|32.759.965
|% 9,84
|
|GSDHO
|3,87
|199.538.924
|% 9,63
|
|ULUSE
|186,30
|9.971.057
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,10
|23.360.227
|% -9,21
|
|AKGRT
|2,54
|30.274.817
|% -7,30
|
|KZBGY
|85,10
|2.969.154
|% -4,92
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|48,08
|4.035.867.530
|% 2,30
|
|EREGL
|26,62
|1.675.346.033
|% 2,07
|
|SISE
|21,10
|1.314.841.590
|% 0,48
|
|TUPRS
|245,10
|988.980.991
|% -3,96
|
|HEKTS
|30,74
|983.287.070
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,76
|702.144.772
|% -1,08
|
|TSKB
|2,05
|231.559.771
|% 5,67
|
|YKBNK
|4,22
|411.553.989
|% 1,20
|
|THYAO
|48,08
|4.035.867.530
|% 2,30
|
|ODAS
|2,78
|222.794.695
|% 0,00
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2234
|17,2379
|% 1,56
|
|Euro
|17,5563
|17,5748
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,4890
|20,5917
|% 1,29
|
|Frank
|17,6806
|17,7871
|% 1,34
|
|Riyal
|4,5748
|4,5977
|% 1,52
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-0,03
|
|Altın Gr.
|977
|977
|13,97
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.664
|77,00
|
|Tam
|6.564
|6.653
|51,00
|
|Yarım
|3.213
|3.253
|25,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.626
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,68
|
Seans Raporu
16:38
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16:53OYAYO
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16:52AEFES
Yüzde 6.51 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 365 adet işlem
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16:51
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 54 artarak (% 0.69 ) 2, 118
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16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, OYLUM, POLHO, IZINV, RUBNS