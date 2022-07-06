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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.07.2022 17:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Aylık Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042320


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BIST En Aktif Hisseler17:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 991,70 57.630.270 % 9,99  
POLHO 4,52 65.573.466 % 9,98  
FONET 12,67 13.878.759 % 9,98  
IZINV 17,10 4.569.181 % 9,97  
SMRTG 24,96 83.719.458 % 9,96  
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17:44 Alış Satış %  
Dolar 17,1780 17,1966 % 1,31  
Euro 17,5238 17,5392 % 0,41  
Sterlin 20,3684 20,4705 % 0,70  
Frank 17,6196 17,7257 % 0,99  
Riyal 4,5639 4,5868 % 1,28  
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17:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 -20,37  
Altın Gr. 967 967 4,52  
Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.499 6.613 11,00  
Yarım 3.181 3.233 5,00  
Çeyrek 1.593 1.616 2,00  
Gümüş.Ons 19,08 19,10 -0,13  
Gümüş Gr. 10,57 10,59 0,09  
B. Petrol 99 99 -3,70  
Seans Raporu 17:44
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