***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042320
BIST
17:442.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 39,76
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
17:4417,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2231
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:4417,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0717
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:44967,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,52
|Açılış
|: 967,35
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:44
|KONYA
|991,70
|57.630.270
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.573.466
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|13.878.759
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.181
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|83.719.458
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.235.230
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,15
|28.445.884
|% -8,57
|
|AKGRT
|2,62
|39.454.488
|% -4,38
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|MAKIM
|13,68
|96.242.363
|% -4,13
|
|THYAO
|48,42
|5.366.823.167
|% 3,02
|
|EREGL
|26,64
|1.905.930.656
|% 2,15
|
|SISE
|21,24
|1.781.761.266
|% 1,14
|
|TUPRS
|246,20
|1.159.753.609
|% -3,53
|
|HEKTS
|30,52
|1.075.384.528
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,77
|827.185.344
|% -0,72
|
|TSKB
|2,03
|291.470.962
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,21
|589.821.302
|% 0,96
|
|THYAO
|48,42
|5.366.823.167
|% 3,02
|
|ODAS
|2,79
|264.650.267
|% 0,36
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1780
|17,1966
|% 1,31
|
|Euro
|17,5238
|17,5392
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,3684
|20,4705
|% 0,70
|
|Frank
|17,6196
|17,7257
|% 0,99
|
|Riyal
|4,5639
|4,5868
|% 1,28
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-20,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.499
|6.613
|11,00
|
|Yarım
|3.181
|3.233
|5,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.616
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,10
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,09
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,70
|