***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042960
BIST
13:352.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,37
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:3517,2869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0714
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:3517,6803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1323
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
13:35967,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,43
|Açılış
|: 967,14
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler13:33
|IZFAS
|2,47
|3.121.518
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.719.974
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|109.972.754
|% 9,94
|
|FONET
|13,86
|16.961.450
|% 9,39
|
|YAYLA
|4,74
|28.202.169
|% 8,97
|
|ULUSE
|180,00
|9.338.400
|% -3,38
|
|KZBGY
|86,00
|2.731.198
|% -3,37
|
|EUKYO
|3,25
|173.794
|% -2,69
|
|OYLUM
|2,69
|7.606.506
|% -2,54
|
|KOZAL
|165,20
|464.403.709
|% -2,39
|
|THYAO
|49,04
|2.123.764.528
|% 1,28
|
|SISE
|21,42
|717.590.598
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|695.018.049
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,10
|529.546.592
|% -2,33
|
|SASA
|41,14
|511.810.353
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,77
|237.906.815
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|298.147.788
|% 1,67
|
|ODAS
|2,82
|194.917.962
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,04
|352.091.545
|% 1,64
|
|THYAO
|49,04
|2.123.764.528
|% 1,28
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2775
|17,2898
|% 0,43
|
|Euro
|17,6539
|17,6818
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,6764
|20,7801
|% 1,05
|
|Frank
|17,6913
|17,7979
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5864
|4,6094
|% 0,31
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,65
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.612
|-24,00
|
|Tam
|6.511
|6.601
|-7,00
|
|Yarım
|3.187
|3.228
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,43
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,78
|