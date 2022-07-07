***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042964
BIST
13:322.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,90
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:3217,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0687
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:3217,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1289
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
13:32967,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,51
|Açılış
|: 967,22
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler13:30
|IZFAS
|2,47
|3.121.518
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.455.706
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|109.972.754
|% 9,94
|
|FONET
|13,86
|16.958.955
|% 9,39
|
|PSGYO
|9,76
|76.306.403
|% 9,17
|
|ULUSE
|180,00
|9.338.400
|% -3,38
|
|KZBGY
|86,00
|2.731.198
|% -3,37
|
|EUKYO
|3,25
|173.794
|% -2,69
|
|AKSGY
|2,95
|9.889.549
|% -2,64
|
|OYLUM
|2,69
|7.595.014
|% -2,54
|
|THYAO
|49,10
|2.106.587.244
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|711.110.327
|% 0,37
|
|EREGL
|26,22
|683.517.504
|% -1,65
|
|TUPRS
|239,10
|528.468.411
|% -2,33
|
|SASA
|41,18
|509.867.623
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,77
|237.719.216
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|298.137.051
|% 1,67
|
|ODAS
|2,82
|194.629.529
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,04
|351.872.061
|% 1,64
|
|TSKB
|2,05
|88.632.052
|% 1,49
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2729
|17,2828
|% 0,39
|
|Euro
|17,6440
|17,6804
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,6862
|20,7899
|% 1,10
|
|Frank
|17,6961
|17,8027
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5873
|4,6103
|% 0,33
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,17
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,47
|
|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|-36,00
|
|Tam
|6.496
|6.583
|-25,00
|
|Yarım
|3.180
|3.219
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,70
|