***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042966
BIST
13:332.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,92
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:3317,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0743
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:3317,6818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1338
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
13:33967,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,34
|Açılış
|: 967,04
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KONYA
|1.073,40
|54.358.784
|% 8,24
|
|KERVT
|5,74
|40.652.065
|% 6,89
|
|CMENT
|30,90
|638.671
|% 6,85
|
|EMNIS
|25,00
|287.925
|% 6,66
|
|BOSSA
|60,20
|25.395.304
|% 6,27
|
|ULUSE
|180,00
|9.338.400
|% -3,38
|
|KZBGY
|86,00
|2.731.198
|% -3,37
|
|EUKYO
|3,25
|173.794
|% -2,69
|
|OYLUM
|2,69
|7.606.506
|% -2,54
|
|KOZAL
|165,20
|464.403.709
|% -2,39
|
|THYAO
|49,04
|2.123.764.528
|% 1,28
|
|SISE
|21,42
|717.590.598
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|695.018.049
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,10
|529.546.592
|% -2,33
|
|SASA
|41,14
|511.810.353
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,77
|237.906.815
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|298.147.788
|% 1,67
|
|ODAS
|2,82
|194.917.962
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,04
|352.091.545
|% 1,64
|
|THYAO
|49,04
|2.123.764.528
|% 1,28
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2716
|17,2733
|% 0,34
|
|Euro
|17,6512
|17,6787
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,6866
|20,7903
|% 1,10
|
|Frank
|17,6961
|17,8027
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5869
|4,6099
|% 0,32
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|4,03
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,47
|
|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|-36,00
|
|Tam
|6.496
|6.583
|-25,00
|
|Yarım
|3.180
|3.219
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,63
|