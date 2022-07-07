***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042963
BIST
17:002.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,50
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:0017,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0571
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:0017,6295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0815
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:00968,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,00
|Açılış
|: 968,71
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:00
|IZFAS
|2,47
|3.271.701
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.379.409
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.219.898
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|25.879.444
|% 9,87
|
|YAYLA
|4,76
|62.366.350
|% 9,43
|
|SEGYO
|1,07
|7.478.430
|% -1,83
|
|DGNMO
|2,59
|32.013.547
|% -1,52
|
|BMSTL
|18,68
|12.240.644
|% -1,22
|
|ISSEN
|29,04
|18.408.136
|% -0,95
|
|KIMMR
|3,65
|8.863.198
|% -0,82
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2309
|17,2593
|% 0,25
|
|Euro
|17,5662
|17,6306
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,6446
|20,7481
|% 0,89
|
|Frank
|17,6654
|17,7719
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5812
|4,6042
|% 0,20
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,97
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,65
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.496
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.180
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,70
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:13NTHOL
Yüzde 4.18 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 648 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 2, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 19, 462.00 milyon TL de
-
17:12YAYLA
Yüzde 9.66 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 336, 887 adet işlem
-
17:11AKSEN
Yüzde 4.59 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 350, 199 adet işlem
-
17:10KONYA
Yüzde 9.54 oranında artışla 1, 086.30 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 884 adet işlem