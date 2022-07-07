***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042965
BIST
15:542.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,27
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:5417,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:5417,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0363
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:54963,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,91
|Açılış
|: 963,07
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:52
|IZFAS
|2,47
|3.246.487
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.275.837
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.924.071
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,78
|53.911.262
|% 9,89
|
|KONYA
|1.086,50
|65.982.584
|% 9,56
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|178,00
|10.488.486
|% -4,46
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,21
|7.287.273
|% -3,68
|
|DERIM
|5,86
|13.686.619
|% -3,14
|
|THYAO
|48,88
|2.655.575.860
|% 0,95
|
|SISE
|21,44
|973.648.686
|% 0,37
|
|EREGL
|26,20
|841.240.254
|% -1,73
|
|TUPRS
|239,50
|723.390.091
|% -2,17
|
|SASA
|40,94
|604.894.419
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,82
|484.924.196
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,33
|540.496.584
|% 3,34
|
|ODAS
|2,85
|283.521.427
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,11
|513.731.930
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,53
|282.891.427
|% 2,03
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2234
|17,2348
|% 0,11
|
|Euro
|17,5587
|17,5843
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,5700
|20,6731
|% 0,53
|
|Frank
|17,6438
|17,7501
|% -0,10
|
|Riyal
|4,5753
|4,5983
|% 0,07
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|1,73
|
|Altın Gr.
|964
|964
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.563
|-73,00
|
|Tam
|6.462
|6.549
|-59,00
|
|Yarım
|3.163
|3.202
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.601
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,78
|