***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 13:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052270
BIST
14:212.728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,49
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:2117,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0640
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:2118,4015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:211.030,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.030,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:19
|OBASE
|13,97
|5.133.011
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.817.383
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|565.650.571
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.456.264
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|103.519.701
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.581.029
|% -9,84
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,81
|702.504.110
|% -5,45
|
|AKSUE
|32,90
|18.824.459
|% -4,75
|
|THYAO
|55,70
|2.037.738.512
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|946.347.840
|% -0,59
|
|SASA
|49,98
|863.751.145
|% -0,14
|
|TSKB
|3,24
|817.665.841
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,43
|815.578.133
|% 6,19
|
|SKBNK
|2,21
|565.650.571
|% 9,95
|
|TSKB
|3,24
|817.665.841
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,43
|815.578.133
|% 6,19
|
|ODAS
|4,30
|795.441.567
|% 4,37
|
|DOHOL
|4,10
|708.544.861
|% 2,50
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9609
|17,9670
|% 0,32
|
|Euro
|18,3885
|18,4054
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,7388
|21,8478
|% 0,09
|
|Frank
|18,7170
|18,8298
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,26
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-6,43
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|-4,00
|
|Tam
|6.895
|6.950
|-40,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-0,42
|