***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052282
BIST
14:352.736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 12,46
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:3517,9817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0722
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9817
En Düşük
17,8915
14:3518,4054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:351.032,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.032,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:33
|OBASE
|13,97
|5.192.593
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.885.407
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|567.798.977
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.484.719
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|106.170.129
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.799.692
|% -9,84
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,79
|708.370.968
|% -5,69
|
|AKSUE
|32,86
|19.760.736
|% -4,86
|
|THYAO
|55,75
|2.079.019.913
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,49
|1.018.650.240
|% 8,05
|
|SISE
|23,68
|979.015.758
|% -0,34
|
|TSKB
|3,27
|906.394.651
|% 5,14
|
|SASA
|50,15
|897.955.391
|% 0,20
|
|EKGYO
|3,49
|1.018.650.240
|% 8,05
|
|TSKB
|3,27
|906.394.651
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,21
|567.798.977
|% 9,95
|
|ODAS
|4,30
|814.890.381
|% 4,37
|
|DOHOL
|4,10
|726.178.136
|% 2,50
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9708
|% 0,34
|
|Euro
|18,3866
|18,3995
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,7485
|21,8575
|% 0,14
|
|Frank
|18,7229
|18,8357
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7659
|4,7898
|% 0,27
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,23
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|-9,00
|
|Tam
|6.907
|6.957
|-33,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,01
|94,01
|-0,11
|
Seans Raporu
14:33
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14:48XU100
Endeks 2, 736 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 340.00 milyon TL de
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14:47GWIND
Yüzde 5.22 oranında artışla 11.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 667, 075 adet işlem
-
14:46NTHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 417, 367 adet işlem
-
14:45MRGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 009, 795 adet işlem
-
14:44ODAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 464, 088 adet işlem