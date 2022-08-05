***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052283
BIST
14:302.736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 12,27
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:3017,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0593
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:3018,4012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:301.031,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.031,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:30
|OBASE
|13,97
|5.168.872
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.817.383
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|566.387.494
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.465.361
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|105.392.880
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.759.821
|% -9,84
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,79
|706.215.904
|% -5,69
|
|KZBGY
|44,38
|22.798.333
|% -4,72
|
|THYAO
|55,80
|2.053.136.939
|% 0,90
|
|EKGYO
|3,50
|1.003.241.905
|% 8,36
|
|SISE
|23,64
|955.078.142
|% -0,51
|
|SASA
|50,00
|882.778.388
|% -0,10
|
|TSKB
|3,26
|873.219.824
|% 4,82
|
|EKGYO
|3,50
|1.003.241.905
|% 8,36
|
|TSKB
|3,26
|873.219.824
|% 4,82
|
|SKBNK
|2,21
|566.387.494
|% 9,95
|
|ODAS
|4,30
|814.213.576
|% 4,37
|
|DOHOL
|4,10
|720.546.558
|% 2,50
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9601
|17,9688
|% 0,33
|
|Euro
|18,3842
|18,4012
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,7496
|21,8587
|% 0,14
|
|Frank
|18,7244
|18,8372
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,28
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,31
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,11
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|-9,00
|
|Tam
|6.903
|6.954
|-36,00
|
|Yarım
|3.364
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,99
|93,99
|-0,13
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
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14:45MRGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 009, 795 adet işlem
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14:44ODAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 464, 088 adet işlem
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14:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HALKB, GARAN
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14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 26 artarak (% 0.05 ) 2, 407
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14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, SKBNK, OBASE, YUNSA, MEPET