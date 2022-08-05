***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052286
BIST
15:142.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 14,01
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:1417,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0601
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
15:1418,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
15:141.032,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.032,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler15:12
|OBASE
|13,97
|5.336.303
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.973.289
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|636.700.274
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.766.111
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|109.198.935
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.226.530
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,50
|25.688.524
|% -8,76
|
|KRPLS
|7,68
|725.316.278
|% -7,02
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|THYAO
|56,65
|2.804.293.995
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,46
|1.203.471.227
|% 7,12
|
|TSKB
|3,23
|1.068.191.128
|% 3,86
|
|SISE
|23,68
|1.053.803.519
|% -0,34
|
|SASA
|49,96
|1.032.583.478
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,46
|1.203.471.227
|% 7,12
|
|TSKB
|3,23
|1.068.191.128
|% 3,86
|
|SKBNK
|2,21
|636.700.274
|% 9,95
|
|ODAS
|4,28
|837.975.960
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,11
|749.612.086
|% 2,75
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9582
|17,9702
|% 0,34
|
|Euro
|18,3792
|18,3952
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,7425
|21,8516
|% 0,11
|
|Frank
|18,7304
|18,8432
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,29
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.878
|6.982
|5,00
|
|Tam
|6.910
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.367
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-0,06
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:26MEPET
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 440, 795 adet işlem
-
15:25OZGYO
Yüzde 6.83 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 445, 178 adet işlem
-
15:24EKGYO
Yüzde 7.43 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 358, 864, 897 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 84 artarak (% 0.41 ) 2, 933
-
15:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, TSKB